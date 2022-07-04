İngiliz ekibi Sunderland takımında forma giyen Kosovalı sbtoperin idmanlara çıktığı ifade edildi. Yönetimin 24 yaşındaki futbolcuyla da resmi olarak sözleşme imzalayacağı kaydedildi. İsviçre'nin Zürih takımında futbola başlayan Xhemajli, Neuchatel Xamax ve Sunderland formalarını giydi. Oyuncu, 6 defa da Kosova A Milli Takımı'nnda top koşturdu.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)