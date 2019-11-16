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Göztepe ve Karşıyaka'nın altyapıları bir arada

Göztepe ve Karşıyaka'nın altyapıları bir arada

16 Kasım 2019, Cumartesi 14:41
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Göztepe ve Karşıyaka'nın altyapıları bir arada

 

İZMİR, (DHA)

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, "Sportif Yetenek Ölçümü ve Spora Yönlendirme Programı", İzmir'in iki ezeli rakibi Karşıyaka ve Göztepe'nin U12 futbol takımı oyuncularını bir araya getirdi. İki ezeli rakibin altyapı sporcuları zorlu testler sırasında birbirine destek verdi. Altyapı oyuncuları için sportif performans değerlendirmesi imkanı sunan program, sporcuların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesini sağlayıp antrenörlere büyük kolaylık sağlıyor. Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yapılan ölçümlerde oyuncuların güç, hız, dayanıklılık, denge ve esneklikleri test edilirken Karşıyaka ve Göztepe'nin 12 yaş futbolcuları, dostluk mesajları vererek birbirlerine destek oldu.  

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