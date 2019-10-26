Göztepe ve Karşıyaka filede evinde

İZMİR, (DHA)

KADINLAR Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Göztepe, 3. hafta maçında yarın evinde Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı takım kendisi gibi 2 galibiyet alan rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Bir galibiyet, bir yenilgi alan Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda 16.00'da Küçükyalıspor'u konuk edecek. İzmir Büyükşehir Belediyespor ise 14.00'te Çanakkale'de Kale 1957 ile karşılaşacak.