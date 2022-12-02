Göztepe ve Altay için kardeşlik mesajı çağrısı

Eski Altay Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Psikiyatri Uzmanı Dr. Aybars Akoğlu'nun öncülüğünde başlayan kardeşlik kampanyası sosyal medyada ilgi gördü. Göztepe taraftarı acil birimler tıbbı sekreteri olan Simge Taşdemir'le poz veren Akoğlu, #bizkardeşizelelevermeliyiz başlığıyla iki takım taraftarlarını birlikte fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmaya davet etti.

Akoğlu, "Kimimiz aynı evden çıktık iki ayrı formayla, kimimiz aynı mahalleden tuttuk farklı tribünlerin yolunu, kimimiz aynı iş yerinde farklı formalarla uzaktan takip etmeye çalıştık fikstür çekildiğinden beridir beklediğimiz maçı. Birbirimize takıldık, birbirimizi kızdırdık ama ne kardeşliğimiz ne komşuluğumuz ne arkadaşlığımız değişmedi. Pazar günü olanlardan beraber canımız yandı, karşı tribünde olan kardeşimiz, komşumuz, arkadaşımız için endişe ettik, dua ettik. Kardeşliği, dostluğu bilmeyenler seni, beni yaraladı. Onlar azdı, biz çok. Şimdi hala düşmanlık ekenlere karşı kardeşliği hatırlama zamanı. El ele verme zamanı. Sen de kardeşinle, komşunla, iş arkadaşınla farklı formalarla fotoğraf çek ve #bizkardeşizelelevermeliyiz hastagi ile paylaş. Kardeşlik, dostluk kazansın" ifadelerini kullandı.

DHA