Göztepe - Tuzlaspor: 0-2

Spor Toto 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Göztepe , evinde Tuzlaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Konuk Tuzlaspor ilk yarının son dakikasında Mata ile öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Mata, 73'üncü dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Mücadelenin 78'inci dakikasında Göztepeli Emre ve Tuzlasporlu Rotman kırmızı kart gördü. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, konuk takım puanını 12'ye çıkardı. Göztepe ise 8 puanda kalarak alt sıralarda yer aldı.

15'inci dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Kvasina'nin ceza sahasına kafayla indirdiği topla buluşan Tijanic'in sert şutunda kaleci Emre meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20'nci dakikada Tuzlaspor tehlikeli geldi. Rotman'ın uzun pasında topla buluşan Ogün, İsmail'i şık bir çalımla geçtikten sonra şutunu yolladı, kaleci Ekrem topu kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Tuzlaspor öne geçti. Mehmet'in soldan kestiği topu Adeniyi Mata'ya indirdi. Mata'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ekrem'in solundan filelerle buluştu: 0-1.

52'nci dakikada hızlı gelişen Tuzlaspor atağında Yahaya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin'in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

69'uncu dakikada Tuzlaspor mutlak golü kaçırdı. Sağ çaprazda topla buluşan Ogün, kaleci Ekrem'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü vurdu.

73'üncü dakikada Tuzlaspor farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan Tijanic'le ikili mücadeleyi kazanan Yahaya ortasını yaptı. Mata'nın gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

78'inci dakikada iki takım da 10 kişi kaldı. İkili mücadele sonrası sinirler gerildi. Göztepeli Emre Çolak ve Tuzlasporlu Rotman arasında gerginlik yaşandı ve iki oyuncu da direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

STAT: Göztepe Gürsel Aksel

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Temel, Anıl Usta

GÖZTEPE: Ekrem - Tarık (Dk.46 Uğur), Emir, Mihojevic, İsmail, Mesut (Dk.63 Emirhan), Tijanic (Dk.74 Ali Akman), Emre, Mamah (Dk.46 Yasin), Atanga (Dk.63 Hasic), Kvasina

TUZLASPOR: Emre - Ogün, Gökhan, Sadi, Mehmet, Erol Can (Dk.85 İbrahim), Bünyamin (Dk.90 Muhammed), Rotman, Yahaya (Dk.86 Savic), Mata, Adeniyi (Dk.90 Çekdar)

GOLLER: Dk.45+1, Dk.73 Mata (Tuzlaspor)

SARI KARTLAR: Hasic, Çekdar (Göztepe) - Erol (Tuzlaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.78 Emre (Göztepe) - Dk.78 Rotman (Tuzlaspor)

İZMİR, (DHA)



