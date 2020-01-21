Göztepe transferde büyük oynuyor! Kamil Wilczek imzayı atıyor

Beşiktaş maçı ile birlikte yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe transferde de büyük oynuyor. Sarı- Kırmızılılar, Danimarka Ligi’nde Brondby formasıyla 18 maçta 17 gol, 3 asistle oynayan Kamil Wilczek transferinde sona geldi. Göz Göz’ün uzun süredir görüşme halinde olduğu 31 yaşındaki futbolcuyu İzmir’e getirdiği iddia edildi.

Tecrübeli forvetin transferi konusunda Brondby ile büyük oranda el sıkışan İzmir ekibi, Wilczek’le de anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncunun, bugün Göztepe’ye imza atması bekleniyor.