Göztepe, transferde atağa geçti

Spor Toto 1. Lig’de play-off hattını hedefleyen Göztepe , ligin devre arasına 24 puanla 11. sırada girdi. İzmir temsilcisinin play-off ile arasında ise sadece 6 puanlık bir fark bulunuyor. Göz-Göz, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek üst sıraları zorlamak ve hedeflerine ulaşmak istiyor.

Bu süreçte Göztepe, ilk transfer bombasını patlattı ve Colorado Springs Switchbacks FC’de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Michee Ngalina’yı 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Kongolu oyuncu, profesyonel futbol kariyerinde 108 maça çıkarken 34 gol, 23 asist üretme başarısı gösterdi. (İHA)