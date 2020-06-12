Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde Süper Lig'e verilen yaklaşık 3 aylık ara, yarın akşam sona erdi. Son olarak 17 Mart'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelen 37 puanlı ligin İzmir temsilcisi Göztepe, evinde 53 puanlı lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda Zorbay Küçük’ün yöneteceği maç saat 21.00'de başladı. Mücadele, pandemi dolayısıyla seyircisiz olarak oynanıyor. Sarı-kırmızılılarda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, yönetimin başlattığı, "Seni yalnız bırakmadık" kampanyasıyla stada giremeyecek taraftarların lisanslı formaları tribünlerde yer aldı.

Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Saat 21.00'de başlayan ve Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalıyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapıyor, dördüncü hakem Mert Güzenge.

Göztepe - Trabzonspor ilk 11'ler...

Göztepe: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth

Sıkı sağlık tedbirleri arasında oynanacak mücadelede 12 basın mensubu, 8 foto muhabir ve 10 yönetici yer alacak. Karşılaşmayı izleyecekler maçtan 30 dakika önce stada alınacak. Asansörlerin kullanılmayacağı statta herkese ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 ve üzeri çıkanlar müsabakaya alınmayacak.

Maçtan 2 gün önce koronavirüs testinden geçen emniyet, stat görevlileri, basın mensupları ve yöneticiler maske takacak ve sosyal mesafe kuralına göre tribün ve sahada yer alacak. Göztepeli ve Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip yedek kulübelerinde 2 koltuk mesafesi bırakarak oturacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda hafta boyunca hummalı bir şekilde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Trabzonspor maçı öncesi tribündeki tüm koltuklar, soyunma, hakem ve doping kontrol odaları, yedek kulübeleri, otopark, salonlar, büfeler ve lavabolar temizlendi.

Stada yalnızca koronavirüs testi negatif çıkan yöneticiler, emniyet mensupları, kulüp personeli, itfaiye ekibi ve basın mensupları alınacak. Stadın çevresine taraftarların da yaklaştırılmayacağı açıklandı.