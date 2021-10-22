Süper Lig'in lideri Trabzonspor 10. hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Bordo-Mavili takım Abdullah Avcı yönetiminde yenilgisiz liderliğini sürdürmek için Göztepe'yi mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisini Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek geride bırakan Göztepe ise sahasında lideri devirmek istiyor.

Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe haftaya 8 puanla 17’inci Trabzonspor ise 21 puanla zirvede giriyor.

İzmir ekibi 4 maçlık yenilginin ardından Kasımpaşa deplasmanında aldığı galibiyetle kötü gidişe son verdi. Sarı kırmızılı ekipte Mihojevic, Angel ve Halil'in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk 9 haftasında 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puanla ilk sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Trabzonsporl igde 228 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor 'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzon'un deplasmanda yenilgisi yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.

Trabzonspor'da eksikler

Trabzonspor'da yarınki karşılaşma öncesinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Karadeniz ekibinde Anthony Nwakaeme, Bruno Peres, Abdulkadir Parmak ve Fode Koita, Göztepe karşısında forma giyemeyecek. Bordo-mavililer, bu sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamladıktan sonra 16.30'da özel uçakla İzmir'e gidecek.