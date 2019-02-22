Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11'ler)
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Göztepe ile Trabzonspor üç puan mücadelesi verecek. Göztepe seyirci ve saha avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Trabzonspor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Bordo Mavili ekibin 11'i belli oldu.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bornova Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Göztepe-Trabzonspor işte 11'ler...
Göztepe: (Muhtemel)Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Yasin, Castro, Serdar, Jerome
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakame, Rodallega
Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inden farklı olarak sol bekte Amiri’nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak’a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Abdulkadir Parmak’a görev vermesi bekleniyor.