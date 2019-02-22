Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe-Trabzonspor işte 11'ler...

Göztepe: (Muhtemel)Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Yasin, Castro, Serdar, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakame, Rodallega

Teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11’inden farklı olarak sol bekte Amiri’nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak’a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Abdulkadir Parmak’a görev vermesi bekleniyor.







