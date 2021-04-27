Trabzonspor, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Ligde geçen hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 hafta sonra galip gelen bordo-mavililer, Göztepe'yi de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe ise Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe'de tek eksik!

İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Edgar Ie ve Yunus yok

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Edgar Ie ile Yunus Mallı takımda yer alamayacak. Uzun süreli sakatlıktan çıkan Anders Trondsen'in de kadroda yer alması beklenmiyor. Ağır gribal enfeksiyon geçiren, Kovid-19 testi negatif çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'nın kafileyle birlikte İzmir'e gidip gitmeyeceği bugün netlik kazanacak.

İzmir temsilcisi ligde son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor maçı öncesinde Marko Mihojevic'in sakatlığı bulunuyor. Ligin ilk devresinde Göztepe rakibine 1-0 mağlup olmuştu.