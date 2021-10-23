Göztepe-Trabzonspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'in lideri Trabzonspor , 10. hafta mücadelesinde Göztepe 'ye konuk oluyor. Bordo-Mavili takım, Abdullah Avcı yönetiminde yenilgisiz liderliğini sürdürmek için Göztepe'yi mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. 4 maçlık mağlubiyet serisini Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek geride bırakan Göztepe ise sahasında lideri devirmek istiyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi haberimizde.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

2' Maçın ilk tehlikeli atağı Göztepe'den geldi. Ceza sahasının hemen önünde Jahovic'ten pası alan ve kaleyi karşıdan gören Yalçın, topa istediği gibi vuramadı, araya giren Trabzonspor savunması tehlikeyi önledi.

7' Sağ kanatta topla buluşan Lourency, Vitor Hugo'dan şık bir çalımla sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını yaptı. İzmir ekibinin forveti Cherif, topa istediği gibi vuramadı.

9' Göztepe'nin Makedon forveti Jahovic, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

10' Göztepe gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Lourency, açıyı bulur bulmaz şutunu attı. Karadeniz ekibinin milli kalecisi Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu çelmeyi başardı.

16' Trabzonspor'un ilk şutu Yusuf Sarı'dan geldi. Genç oyuncunun uzaklardan denediği şutta top kaleyi tutmadı.

30' Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Trabzonspor lehine faul kararı çıkması sonrası yoğun itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

41' Atınç Nukan'ın indirdiği kafa topuna ceza sahası dışından vole vuran Dino, Uğurcan'ı geçemedi.

43' Göztepe, net bir pozisyondan yararlanamadı. Burekovic'in ceza sahasına yaptığı ortaya koşu yapan Jahovic, Edgar'ın hatası sonrası ceza sahası içerisinden vuruşunu yaptı. Makedon forvetin yakın mesafadeden dokunduğu top direğin hemen üstünden auta çıktı.

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Göztepe - Trabzonspor ilk 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif, Lourency, Adis Jahovic

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Vitor Hugo, Edgar Ie, Dorukhan, Berat, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı, Gervinho, Djaniny