Süper Lig tam 87 gün sonra geri dönüyor ve Göztepe ile Trabzonspor kozlarını Gürsel Aksel Stadı'nda paylaşırken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

17 Mart'ta koronavirüs salgını nedeniyle araya giden Süper Lig, tam 87 gün sonra geri dönüyor!

Göztepe'yi en son bıraktığımızda Rizespor karşısındaki erteleme maçını 2-0 kazanmıştı. O galibiyet öncesinde ise 4 maçlık 3 puan hasreti söz konusuydu. Rizespor maçında Alpaslan Öztürk ve Serdar Gürler yoktu, Trabzonspor karşısında ise sarı-kırmızılı ekip eksiksiz olarak maça çıkacak! TD İlhan Palut'un bu iki isme de ilk 11'de görev vermesi bekleniyor...

Trabzonspor'u ise Başakşehir beraberliğinde bırakmıştık. Bordo-mavililer 17 resmi maçtır kaybetmiyordu! Süper Lig'de ise oynadığı son 11 maçta yenilgi yüzü görmemiş ve 27 puan toplayarak adını zirveye yazdırmıştı... İzmir kafilesinde Jose Sosa ve Alexander Sörloth yer aldı ancak iki oyuncunun da son durumu maç saati netleşecek. TD Hüseyin Çimşir, önümüzdeki hafta içi Fenerbahçe ile oynayacakları kupa rövanşı sebebiyle Sosa ile Sörloth'u yedekte bekletebilir. Guilherme, Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban forma için hazır...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Göztepe ev sahipliğinde oynanan son 4 maç "2.5 ÜST" oldu.

- Koronavirüs salgını öncesinde Göztepe'nin iç sahada oynadığı son 4 maçın tamamı "2-3 GOL" aralığında bitmişti.

- Koronavirüs salgını öncesinde Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 3 maçta "karşılıklı gol" olmuştu.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %50'lik kesim bordo-mavili ekibin İzmir'den 3 puanla ayrılacağını düşünüyor... %7'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımdan da gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY NE DİYOR?

Trabzonspor'da önemli bir Sosa krizi var. İdmanda sakatlanan tecrübeli oyuncu Göztepe maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ağustos ayında AE ile oynanan maçta dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür'e de 3 aylık ara çok iyi geldi. Sakatlığından tamamen kurtulan genç yıldızın Göztepe maçında ilk onbirde oynaması bekleniyor. Göztepe'nin ligdeki durumu oldukça rahat. Herhangi bir iddiaları bulunmuyor. Bu arada seyircili oynanan karşılaşmalarda taraftar avantajını iyi kullanan Göztepe bu desteği arkasına alamayacak. Bu da Trabzonspor adına önemli bir avantaj. Pandemi sonrasında takımların fiziksel durumlarının nasıl olacağı belirsiz. Ancak iki takımın da oyun yapısı maçın gollü geçeceğine işaret ediyor. Trabzonspor'u favori görmekle beraber ilk tercihim üst.



