Göztepe - Trabzonspor (CANLI)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Mücadele başladı

Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 20.30’da başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanab maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Göztepe-Trabzonspor işte 11'ler...

Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Poko, Castro, Serdar Gürler, Yasin, Jerome

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakame, Rodallega











