Göztepe - Trabzonspor (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın açılış maçında Göztepe ile Trabzonspor üç puan mücadelesi veriyor. Göztepe seyirci ve saha avantajını kullanarak kazanmak istiyor. Trabzonspor ise deplasmanda kazanarak kötü gidişini durdurmak istiyor. Peki, Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor. Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
Mücadele başladı
Göztepe - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bornova Stadı’nda oynanan karşılaşma saat 20.30’da başladı. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanab maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Göztepe-Trabzonspor işte 11'ler...
Göztepe: Beto, Gassama, Kadu, Titi, Berkan, Borges, Poko, Castro, Serdar Gürler, Yasin, Jerome
Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf, Ekuban, Nwakame, Rodallega