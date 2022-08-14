Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay: İstediklerimizi yaptık

Spor Toto 1. Lig’in ilk haftasında Sakaryaspor, sahasında konuk ettiği Göztepe ’ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Turgay Altın düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altay, “Maçın başından, sonuna kadar istediklerimizi yaptık diyebilirim. Gerçekten maça iyi başladık. Kendi oyun planımızı rakibin üstünde, maçın başından sonuna kadar birçok pozisyon da yakalayarak, daha önceden bitirmemiz gereken maçı bitiremedik. Birazcık ciddiyetten uzaklaştığınız zaman hayat hemen cezayı size kesiyor. Bugünde tam böyle bir maç oluyordu. Son dakikada ayağımızdaki topu rakibimize verdik. Faul olmasa inanılmaz üzülürdüm, o yüzden oyun olarak bunu söyleyebilirim. Her iki takımın camiası içinde kardeşlik gösterisi, resitaliydi. Bu dostluğun Türk futboluna da örnek olmasını temenni ediyorum” dedi.

SAKARYA (İHA)