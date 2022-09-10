Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay: Bu kadarını ben de beklemiyordum

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Boluspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe , 5 puanla 12. basamakta kaldı. Galibiyet hasreti 4 maça yükselen İzmir ekibinde teknik direktör Turgay Altay, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önlerindeki maçları kazanarak normal yerlerine doğru gitmek istediklerini vurgulayan Altay, şu ifadeleri kullandı:

''Aslında oyuna iyi başladık ve istediğimiz tempoda götürüyorduk. Maçın hem ilk hem de ikinci devresinde Erzurum maçından sonra başlayan maçı bitirememe hali maalesef. Bu maçta da penaltı. Maçın içinde uyum sorunumuz olduğu görülüyor. Genç bir takımız ama sonuç olarak 5 haftada 5 puan. Göztepe’nin olduğu yer burası olmamalı. Aynı zamanda kalitemiz de bunu gerektirmiyor. O yüzden maçtan önce de çalışmalar yapsak da maçı bitirmede sorun var.''

'Bu kadarını ben de beklemiyordum'

''Deplasmanda da içeride de bu lig mücadele ligi. O ortama girdikten sonra girdaptan çıkmanın yolu sorumluluk almak. Bu konuda sıkıntılıyız. Sonuçta bahane üretecek durumda değilim. Maçı kaybetmeyi hak etmedik ama kazanmayı da hak etmedik. Hem kendi hem de takımım adına özeleştiri yaparak önümüzdeki maçları kazanarak normal yerimize doğru gitmek istiyoruz. Çünkü kazanmak da kaybetmek de bir alışkanlık. Bu döngüyü kırmak zorundayız. Bunu yapmanın yolu da önümüzdeki ilk maçı kazanarak içeride ve dışarıda galibiyet serisine başlamamız lazım. Çok transfer oldu. Yeni ve genç bir takım. Zamanla oturacaktır ama geçiş sürecinde de bu normalin üzerinde bir puan kaybı. Bu kadarını ben de beklemiyordum. Sorumluluk bende. Gereken neyse yapılacak.''