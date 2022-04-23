Süper Lig 'in 34. haftasında Göztepe , deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak lig tamamlanmadan düşmesi kesinleşen 2. takım oldu. Maçın son dakikalarında yaşanan olaylar ise uzun yıllar konuşulacak derecede bir fair play örneği teşkil etti.

Karşılaşma sonrasında İzmir ekibinin teknik direktörü Stjephan Tomas, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte Tomas'ın açıklamaları:

Maalesef çok üzgünüz. Kötü de başladık maça sonra oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar bulduk, atamadık. Atsaydık maçı daha önce bitirebilirdik. Maalesef olmadı.

Gaziantep FK'nın attığı gol benim için sürpriz oldu. Kaleyi açma kararını ben vermedim. Erol hoca 'Ayıp oldu' dedi. Pozisyonu tam görmedim. Kulübeye dönüktüm. Devam edebilirsiniz dedim. Oyuncu orada sahada karar verdi. Muhammet'in penaltı atışında da onlar öyle bir karar aldı.