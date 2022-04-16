Süper Lig'in 33. hafta maçında düşme potasında bulunan Göztepe deplasmanda Galatasaray derbisini kazanarak büyük moral bulan ve ikincilik için büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi İzmir ekibinin teknik direktörü Stjepan Tomas açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda iyi futbol oynadıklarını belirten Stjepan Tomas, mücadeleye devam ettiklerini dile getirdi.

Stjepan Tomas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Son haftalarda, son maçlarda iyi futbol oynadık, pozisyona girdik, çok kaçırdık. Şu anki durumumuzun farkındayız. Fenerbahçe derbide kazandı. Şimdi de dolu tribünlere karşı oynayacaklar ama biz mücadelemize devam ediyoruz. Biz Trabzon'da da böyle bir atmosferde oynadık ama biz orada iyi maç oynadık. İki gol de attık. Bireysel hatalarımız olmasaydı o maçı da alabilirdik. Biz hafta içinde çalıştık. Oyuncularımızı hazırladık."

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