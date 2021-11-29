Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe 'de teknik direktör Nestor El Maestro maçın ardından sonuçtan memnun olmadığını vurguladı.

Çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarının altını çizen Sırp teknik adam, "1-1 bitti, bu sonuçtan mutlu değiliz. Buraya gelen Türkiye'nin en güzel taraftarına galibiyet hediye edemedik, bundan dolayı kendilerinden özür diliyoruz. İlk yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi, ikinci yarıda da öyle. Oyunun sonunu Fenerbahçe'den daha güçlü şekilde bitirdik. Oyunun her alanına baktığınızda çok daha üstündük, Fenerbahçe çok bir pozisyon üretemedi" dedi.

Gelecek hafta oynayacakları Gaziantep FK karşılaşmasına da değinen Maestro, "Her zaman elimdeki en iyi kadroyu sahaya sürüp, gereken çalışmaları yapıp, takım için ne gerekirse yapmayı severim. Bunların sonucunda futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Gaziantep'e karşı aynı oyunu ortaya koyarsak galip geleceğimizden eminim. Ancak her hafta bu futbolu oynamak da kolay değil" ifadelerini kullandı.



