Spor Toto Süper Lig ’in 24'üncü haftasında İzmir derbisinde Göztepe , Altay'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro açıklamalarda bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro ise çok üzgün olduklarını söyledi. Maestro, “Diğer maçlardan daha fazla acı veren bir mağlubiyetle günü tamamladık. Sızlanacak halimiz yok her maç bizim için önemli. Kaçan şanslar için ağlamayacağız. Bunlar bazen oluyor. Bizim için şanssız zamanlardı. Ancak önümüzde çok maç var” yorumunu yaptı.

DHA

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