Göztepe tek yürek oldu

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de sezonun son haftasında pazar günü Ankaragücü ile evinde oynayacağı karşılaşmayı kazanıp kümede kalışını ilan etmek isteyen Göztepe, adeta tek yürek oldu. Tarihi maça çıkmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tüm kapıları dış dünyaya kapatırken, Başkan Mehmet Sepil ve yönetim kurulu üyeleri seferberlik ilan etti. Bir an olsun takımı yalnız bırakmayan Sepil'in bütün gününü Urla'da geçirdiği öğrenildi. Sağlık ekibi ise geçen hafta Bursaspor maçında görev almalarına rağmen tam olarak iyileşmeyen Serdar ve Jerome'un yanı sıra yaklaşık 5 haftadır takımdan uzak kalan Yasin'i Ankaragücü maçına yetiştirmek için mesailerini sıklaştırdı. Kırmızı kart cezasını tamamlayan stoper Reis de takıma döndü.

Bu sezon Bornova Stadı ve deplasmanlarda bir an olsun takımlarını yalnız bırakmayan Göztepeli futbolseverler de karşılaşmanın biletlerini tamamen tüketti. Taraftarların 109 TL'den satışa çıkan VIP, 54 TL olan numaralı, 38 TL'ye satılan maraton ve 22 TL olarak belirlenen kuzey kale arkası tribün biletlerini internette satışa çıkar çıkmaz 30 saniye içinde aldığı ifade edildi. Futbolseverlerin tıklım tıklım dolduracağı stadı adeta karnaval yerine çevireceği bildirildi. Sosyal medyadan organize olan Göztepelilerin atkı, flama, bayrak ve pankartlarla şov yapacağı, maç öncesi de takımı kamp yaptığı otelden uğurlayıp stada kadar konvoylalarla uğurlayacağı vurgulandı. Göztepeli taraftarlar, konuk Ankaragüçlüler'i de en iyi şekilde misafir edeceklerini duyurdu.

Geçen sezon Göztepe'de kariyerinin ilk Süper Lig deneyimini yaşayan ve sezonu 6. bitirerek başarılı bir performans gösteren teknik direktör Tamer Tuna sıkıntılı süreci atlatmak için geri sayıma geçti. Bu sezonun 23. haftasında Kemal Özdeş'in yerine göreve yeniden getirilen genç teknik adam, ilk 6 maçında sadece 2 beraberlik elde etmiş, 4 karşılaşmadan boynu bükük ayrılmıştı. Ardından kadroda revizyona giden Tamer Tuna, son 4 karşılaşmada ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak 8 puan topladı ve Göztepe'yi potasından çıkardı. Ankaragücü karşılaşmasını kazanıp derin bir nefes almayı bekleyen Tuna'nın yapılan toplantılarda, "Zor bir sezon geçirdik. Ben takımımıza hep inandım. Artık son viraja girdik. Bu maçı kazanıp geleceğimize odaklanacağız" dediği dile getirildi.