Göztepe, Tarık Çamdal ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

1. Lig ekiplerinden Göztepe , 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek Tarık Çamdal'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada Tarık Çamdal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"1991 doğumlu defans oyuncusu Tarık Çamdal ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Mart 1991'de Almanya'da dünyaya gelen ve TSV 1860 München altyapısında futbola başlayan Tarık, TSV 1860 München, Eskişehirspor, Galatasaray , Antalyaspor, A. Demirspor ve Tuzlaspor takımlarının formasını giydi. Tarık Çamdal'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz."



