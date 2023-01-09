Göztepe taraftarı, takımlarına moral verdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe , ligin ikinci yarısının Antalya etabını 2 Ocak’ta başlattı ve 8 Ocak’ta sonlandırdı. Bu süreçte yoğun bir antrenman temposu ile ikinci devrenin hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ligin kalan bölümü için adeta enerji depoladı.

Antrenmanların yanı sıra sosyal aktivitelerde bulunan Göz-Göz, keyifli ve eğlenceli vakit geçirdi. Bu güzel günlere bir de Göztepe taraftarı dahil oldu ve kampın son gününde sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını ziyaret etti. Taraftarlar, takıma sevgi gösterisinde bulunurken ligin ikinci yarısı için de desteklerini dile getirdiler.(İHA)



