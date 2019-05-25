İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig'de Bursaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la kümede kalma mücadalesi veren Göztepe yarın sezonun son maçında evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda kart cezası biten stoper Reis ile sakatlığını atlatan kanat Yasin görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek. İyileşemeyen Kadu, Traore, Hakan, Ghilas, Grillo ve Atakan ise maçta forma giyemeyecek. Ankaragücü ile adeta kader maçına çıkacak Göztepe, galip geldiği takdirde Bursaspor ve Erzurumspor'un alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'de kalışını ilan edecek.

Göz-Göz'e duruma göre beraberlik de yeterli olacak. UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hesapları yapan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Bursaspor karşılaşmayı kazanamazsa, Göztepe alacağı 1 puanla da Süper Lig'e tutunacak. Mağlubiyet halinde ise işler karışacak. Göztepe yenildiği takdirde Bursaspor'un Yeni Malatyaspor'a, Erzurumspor'un da Kayserispor'a karşı mutlaka puan kaybetmesini bekleyecek. Olası bir üçlü averaj halinde ise 35 puana sahip Göztepe 1. Lig'in yolunu tutacak. Göztepe ve Bursaspor'un puan eşitliği durumunda küme düşen ekip genel averaj sonucu belirlenecek. İkili averajda eşit olduğu Bursaspor'a karşı artı 5 gol avantajı bulunan Göztepe, Ankaragücü'ne en az 5 farklı skorla yenilirse küme düşecek.

Göztepeli futbolseverler sezon finali için tüm biletleri satışa çıkar çıkmaz tüketti. Bornova Stadı'nı karnaval alanına çevirecek Göztepeliler, maçtan önce de takımı kamp yaptığı otelden stada kadar uğurlayacak. Konuk Ankaragüçlüler de kale arkasında takımlarını destekeleyecek. Göztepe'de ikinci dönemini geçiren Teknik Direktör Tamer Tuna, sahadan mutlak 3 puanla ayrılıp hedefe ulaşacaklarını söyledi. Müthiş bir atmosferde oynayacaklarını dile getiren Tuna, "Zorlu bir sezon geçirdik. Ben ilk geldiğim günden bu yana Göztepe'nin yoluna Süper Lig'de devam edeceğine inanıyordum. Bu inancımı son maçta da sürdüreceğim. Futbolcularımız en iyi şekilde mücadele edecek ve 2018-2019 sezonunu kazasız bitereceğiz" dedi.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Titi, Alpaslan (Reis), Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil, Serdar, Jerome