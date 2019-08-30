Aleksic transferini noktalayamayan Göztepe’nin, Fransa Lig 1 ekibi Amiens’ten Kolombiyalı golcü Stiven Mendoza için girişimlere başladığı öğrenildi.

Forvette ve kanatlarda görev yapan 27 yaşındaki oyuncunun İzmir’e davet edildiği belirtildi. Geçen sezon Fransa’da 28 maçta görev yapan Mendoza, rakip filelere 2 gol bırakma başarısı gösterdi.

Başkan Mehmet Sepil’in bizzat yürüttüğü çalışmalar kapsamında listeye dahil edilen oyuncu için teknik direktör Tamer Tuna’nın da son derece istekli olduğu vurgulandı.

İzmir ekibi, orta sahaya da ofansif özellikleri yüksek bir takviye yapmayı planlıyor.







