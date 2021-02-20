Göztepe'nin kurucuları arasında Nebil ve Vedat kardeşler aynı zamanda Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu Necati ve Nusret Bey'dir. Kulübün kurucularından olan, Nebil ve Vedat kardeşler, o dönem Altay’da oynamaktadır. Göztepe Spor Kulübü Süper Lig'de mücadele eden bir Türk spor kulübüdür. Maliyeti 218.900.000 olarak bilinmektedir. İlk kuruluş tarihi ise 14 Haziran 1925'tir. Başkanı İzmir milletvekili Mehmet Sepil'dir.

Göztepe’nin faal şubeleri futbol, hentbol, yüzme, yelken, eskrim, triatlon, surf ve voleyboldur. Takım renkleri Galatasaray takımında olduğu gibi sarı kırmızıdır. Avrupa'da en çok gol atan ve kulübe sayı sağlayan üçüncü takımdır ancak yaklaşık 50 yıldır Avrupa sahalarında görülmemektedir. Eski temelleri yıkılıp yeni temelleri atılan Göztepe Gürsel Aksel Spor Ve Sağlık Yaşam Merkezi 26 Ocak 2020'de Beşiktaş maçı ile izleyicilere ve sporculara yeni kapılarını açmıştır.

Göztepe Stadyumu nerede?

Göztepe stadyumunun tam adı Göztepe Gürsel Aksel Spor Ve Sağlık Yaşam Merkezi'dir. İzmir ilinin Konak ilçesinde bulunmaktadır. Mehmet Ali Akman İnönü caddesinde yer almaktadır. Mimarı ise Mehmet Sepildir.

Göztepe Stadyumu'nun kapasitesi ne kadardır?

Göztepe Gürsel Aksel stadyumu aynı zamanda spor ve sağlıklı yaşam merkezidir. Kapasite ve izleyici sayısı şimdilerde 25.035'tir. Ana merkez yıkılarak aynı arazi üzerine tekrardan inşa edilmiştir.

Göztepe Stadı kaç kişiliktir?

Göztepe stadyumunun alanı oldukça büyüktür. Yaklaşık 25.000 kişilik bir kapasitesi bulunmaktadır. İzmir milletvekili Mehmet Sepil sayının 30-35 binlere kadar çıkarılabileceğini söylemiştir.