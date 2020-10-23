Göztepe Spor Kulübü resmi bahis sponsoru Misli.com oldu
Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com, Göztepe Spor Kulübü futbol takımına gerçekleştirdiği sponsorluk ile futbola olan desteğini artırarak sürdürüyor. İzmir’in futboldaki güzide temsilcilerinden Göz Göz’ün 2020-21 sezonunda Resmi Bahis Sponsoru misli.com oldu. Bunun yanı sıra sezon boyunca takımın şort ve tozluklarında da misli.com yer alacak.
Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi Misli.com, futbol ve voleybol sporlarında federasyonlar nezdinde gerçekleştirdiği sponsorlukların ardından, kulüpler bazında da Türk sporuna desteğini artırarak sürdürüyor.
Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonu ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşması ile futbolda 2. ve 3. Liglere isim sponsoru olan misli.com, İzmir şehrini Süper Lig’de temsil eden tek kulüp olan Göztepe Spor Kulübü’ne 2020-21 sezonu için resmi bahis sponsorluğu desteği verecek.
Göztepe Spor Kulübü ile yapılan anlaşma kapsamında A futbol takımının şort ve tozluklarında misli.com logosu yer alacak.