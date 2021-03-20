Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak. Ev sahibi Göztepe, 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, 37 puanla 10. sırada. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında son bulunan Ünal Karaman'ın ekibi, evinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğitolar ise serisini İzmir'de sürdürmeye çalışacak. Sarı Kırmızılı ekipte cezalı Alpaslan Öztürk dışında eksik yok. Yiğidolar'da ise Claudemir, Casimir Ninga, Ahmet Oğuz, Serge Rybalka, sakatlıkları nedeniyle takımını yalnız bırakacak isimler arasında yer alıyor.

Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Yasin Kol'un yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den futbolseverlerle buluşacak. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Göztepe - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Atınç, Berkan, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Diabate, Ndiaye

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Appindangoye, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Hakan, Erdoğan, Gradel, Yatabare