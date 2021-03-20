Göztepe - Sivasspor canlı

Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe ile Sivasspor karşılaşıyor. Ev sahibi Göztepe, 39 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Sivasspor, 37 puanla 10. sırada. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında son bulunan Ünal Karaman'ın ekibi, evinde 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğitolar ise serisini İzmir'de sürdürmeye çalışıyor.

MAÇ BAŞLADI!

13. dakikada Sivasspor, Tyler Boyd ile gol buldu ancak VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle gol iptal edildi.

23. dakikada Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti.





Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Cherif, Jahovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nın ev sahipliği yapan karşılaşma saat 16.00’da başladı. Yasin Kol'un yönettiği müsabaka beIN Sports 1'den futbolseverlerle buluşuyor. 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Göztepe - Sivasspor maçından notlar

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasının 11'ine göre ikisi zorunlu 5 değişiklik yaptı. 5 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta sona eren Göz-Göz'de sağ bekte Gassama'nın yerine Murat'a formayı veren Karaman, defansın ortasında ise sarı kart cezalısı Alpaslan'ın yerine Mihojevic'i görevlendirdi. Bir başka zorunlu değişikliği yine defans mevkiinde yapan deneyimli teknik adam, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Berkan'ın yerine Burekovic'i sahaya sürdü. Esiti ve Diabete'yi yedek soyunduran Ünal Karaman, Zulj ve Jahovic'i ise ilk 11'de görevlendirdi.

Öte yandan Salı günü hayatını kaybeden bir dönem Göztepe'de sportif direktörlük de yapan eski Milli futbolcu Erhan Önal ve bugün hayata gözlerini yuman Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.