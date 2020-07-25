Göztepe - Sivasspor (CANLI)

Süper Lig’in 34. ve son haftasında ligde kalmayı garantileyen Göztepe son haftada sezonun flaş takımı Sivasspor'u ağırlıyor. Yiğidolar, Trabzonspor'un cezası nedeniyle Avrupa'ya gidemeyecek olması sonrasında hedefi 3.'lük olarak belirlemiş ve gözünü Şampiyonlar Ligi'ne çevirmişti. Kırmızı-Beyazlılar, iddiasız İzmir temsilcisini devirmeyi ve Devler Ligi biletini almayı amaçlıyor.

Maçtan önemli dakikalar:

Maç başladı.

11. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışı sol çaprazından Tripic'in şutukalenin sağından auta çıktı.

29. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tripic, Barış Yardımcı’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı kararı verdi.

31. dakikada kazanılan penaltı atışında topu başına geçen Napoleoni, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda kaleci Göktuğ Bakırbaş meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazından Emre Kılınç’ın vuruşunda kaleci Göktuğ Bakırbaş topu oyun alanına doğru uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında Göztepe defansı meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı sona erdi.

Göztepe - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadı’nda saat 21.00’de başlayan mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetiyor. beIN Sports 4 ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Göztepe - Sivasspor ilk 11'ler:

Göztepe: Göktuğ, Murat, Borges, Atınç, Berkan, Yalçın, Soner, Mossoro, Halil, Tripic, Napoleoni

Sivasspor: Samassa, Barış, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan, Kone

Göztepe ile Sivasspor 14. randevuda

İki takım daha önce futbol tarihinde oynanan 13 karşılaşmada 4 kez Sivasspor 3 puan alırken, 6 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 20 gol atarken, sarı-kırmızılılar ise 27 golle karşılık verdi.

Takımlar daha önce İzmir'de 6 kez karşılaştı. Sivasspor 1 kez galip ayılırken, Göztepe de 4 kez kazandı. 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en farklı skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda Göztepe'nin Sivasspor'u 7-0 yendiği maç oldu.

Sivasspor’da Appindangoye sınırında

Sivasspor’un Göztepe ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye, Göztepe karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki oynanacak müsabakada görev yapamayacak.

Sivasspor 482. maçına çıkıyor

Sivasspor Süper Lig'de 482. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, 2005-2006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 481 müsabakaya çıktı. Yiğidolar, Süper Lig'de 180 galibiyet, 126 beraberlik ve 175 mağlubiyet aldı. 664 kez rakip fileleri havalandıran Sivas temsilcisi, 668 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 666 puan topladı.