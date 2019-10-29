Göztepe, Sivas Belediyespor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Sivas Belediyespor’u konuk edecek Göztepe, bu müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna’nın istifasının ardından Sivas Belediyespor maçı için son çalışmasını kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışan Göztepeli futbolcular antrenmanı taktik çalışmayla sonlandırdı. Kasımpaşa maçında sakatlanan Andre Poko’nun yer almadığı idmanda, Hakan Çinemre idmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Stefano Napoleoni ve Yusuf Talum hazırlıklarını ayrı sürdürdü.

Andre Poko’nun sağ diz iç yan bağında ikinci derece yaralanma tespit edildiği, tedavisine başlandığı öğrenildi.