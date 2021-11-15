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Göztepe, Sinan Gümüş için devreye girdi

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e Spor Toto Süper Lig'den talip çıktı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe devreye girdi.

15 Kasım 2021, Pazartesi 10:58 Son Güncelleme:
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Göztepe, Sinan Gümüş için devreye girdi

Fenerbahçe 'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Göztepe devreye girdi.

Fenerbahçe kadro dışı bırakmıştı

Skorer'in haberine göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu.


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Temasa geçildi!

Uzun zamandır Göztepe'nin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2023'te bitiyor

Sarı-lacivertlilerle bu sezon resmi bir maça çıkamayan Sinan Gümüş'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

Ajansspor


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