Göztepe sezona 3 puanla başlayamıyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu pazar günü evinde oynayacağı Antalyaspor maçıyla açacak Göztepe, son 4 yıldır ligde oynadığı ilk maçları kazanamadı. Son olarak 2014-2015'te 2'nci Lig'deyken Çubukspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek maratona 3 puanla giren Göz-Göz, o dönemden beri 1'inci haftalarda gülemedi. Sarı-kırmızılılar 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2015-2016'da Elazığspor'la 2-2 berabere kalırken yine 1'inci Lig'de 2016-2017 sezonuna 1-1'lik Gazişehir beraberliği ile başladı. Tam 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de 2017-2018'in ilk maçında Fenerbahçe'yi konuk eden İzmir ekibi bir kez daha 3 puanı alamadı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezon Bornova Stadı'nda Yeni Malatyaspor sınavıyla 2018-2019'a merhaba diyen Göztepe, rakibine 3-1 mağlup olarak ilk maçlardaki sıkıntısını devam ettirdi. Antalyaspor karşılaşmasına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanan Göztepe bu kez makus talihini yenmeyi amaçlıyor. Süper Lig'de geçen sene son maçta kümede kalıp büyük travma yaşamaktan kılpayı kurtulan sarı-kırmızılılarda golcü Cameron Jerome'un hafif sakatlığı sürüyor. Afyonkarahisar kampında tam randımanlı çalışamayan İngiliz forvetin pazar günü riske edilmeyeceği ve teknik direktör Tamer Tuna'nın ileri uçta yeni transfer Eren Derdiyok'a şans vereceği bildirildi.