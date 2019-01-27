Göztepe şanssızlığa yandı

Rakibine verdiği yarım pozisyonun ardından kalesinde golü gören sarı-kırmızılılar 90 dakika bitiminde mağlup olsa da taraftarından alkış aldı. Göztepe ayrıca sağ beki Gassama'nın sakatlanıp oyundan çıkmasıyla zor duruma düştü. Oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Göztepe son 10 dakikayı 1 kişi eksik oynamak zorunda kaldı. Sezonun başında olduğu gibi ikinci yarıda da ilk 2 haftayı puan alamadan geçiren İzmir ekibi 22 puanda kaldı. Toplam 11. yenilgisini alıp üst sıralardan uzaklaşan Göztepe'nin düşme hattıyla arasındaki fark azaldı.

Teknik direktör Kemal Özdeş ise takımının sergilediği performanstan memnun kaldığını dile getirdi. Kötü saha şartlarına rağmen oyuncuların mücadeleden vazgeçmediğini belirten deneyimli teknik adam, "Maalesef iki haftadır hak etmediğimiz şekilde kaybediyoruz. Galatasaray'a karşı ilk 35 dakika istediğimiz gibi geçti. Pozisyon vermeden savunma arkasına gitme isteğimiz bizi etkin kıldı. Son 10 dakika biraz daha sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda zemine uygun oynamayı hedefledik. Penaltıyı atmış olsak rakip güvensiz oynayacaktı. Futbolda bunlar var. Bizim yerimiz üst sıralar, mutlaka toparlanacağız" dedi.

POKO CEZALI, GASSAMA SAKAT

SÜPER Lig'de ikinci yarıya istediği başlangıcı yapamayan Göztepe, gelecek hafta deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iki eksikle çıkacak. Sarı-kırmızılılarda orta saha oyuncusu Andre Poko, Galatasaray karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, sağ bek Lamine Gassama ise sol ayak bileğinden ciddi şekilde sakatlandı. Sedye ile sahayı terk eden Fildişi Sahilli oyuncunun MR'nın çekileceği bildirildi.

DHA



