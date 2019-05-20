Göztepe şansını son haftaya bıraktı

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme yolunda en önemli rakiplerinden Bursaspor'la deplasmanda golsüz berabere kalarak şansını son haftaya bırakan Göztepe, galibiyetin eşiğinden döndü. Maçın 11. dakikasında Alpaslan'ın, 73. dakikada ise Halil'in attıkları goller Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması sonucu iptal edilirken, Deniz Kadah'ın 50'de kaçırdığı penaltı camiayı kahretti. Bursa'da dolu tribünler önünde diri bir futbol ortaya koyan Göz-Göz'de 90 dakika bitiminde büyük üzüntü vardı. Başta Deniz olmak üzere birçok futbolcu göz yaşlarını tutamadı. Bursa'ya gelen yaklaşık 2 bin 300 taraftar ise adeta tribün şov yaptı. Karşılaşma boyunca 1 dakika bile susmayan Göztepeliler, kaybedilen kritik 2 puana rağmen oyuncuları bağrına bastı.

TARAFTAR MUHTEŞEMDİ

Maç bitiminde tüm takımı davet eden Göztepe taraftarı oyuncularla birlikte İsyan Marşı'nı söyleyip tezahüratlar yaptı. Bornova Stadı'nda oynanacak Ankaragücü maçı öncesi futbolculara ve teknik ekibe moral veren sarı-kırmızılı futbolseverler Süper Lig'de kalma inançlarını taze tuttu. Hem Bursasporlu hem de Göztepeli taraftarlar oynanan hayati maçta dostluklarından taviz vermedi. Büyük stres yaşayan iki grup karşılaşma bitiminde birbirlerini alkışlayarak stattan ayrıldı, ortaya örnek görüntüler çıktı. Teknik direktör Tamer Tuna da en çok üzülen isimlerin başında geldi.

TAMER TUNA İNANÇLI

Bursa'da kazanmayı çok arzuladıklarını ifade eden genç teknik adam, "Maçın taktik analizini yapmama gerek yok. Kazansaydık, ligde devam edecektik. Ancak şimdi Ankaragücü'nü yenip yolumuza devam edeceğiz. Bursaspor'a karşı yapmamız gereken ne varsa ortaya koyduk. Mücadelemiz sürecek" cümlelerini kullandı.VAR uyarısıyla iptal edilen golleri değerlendiren Tamer Tuna, "İlk golde Alpaslan'ın koluna çekilen bir çizgi var. Tartışılacak bir pozisyon. Daha önce de bunları yaşadık. Topun ayaktan çıktığı anda saliseler hesap ediliyor ama bir salisede pozisyon bir metre değişiyor. Bu sezon birçok takımın kaderiyle oynandı. Bizim de kaderimizle oynadılar" dedi.

DEPLASMANDA 11 PUAN

GÖZTEPE bu sezon deplasmanlarda küme düşen Akhisarspor'la birlikte en başarısız takım oldu. Dış sahada oynadığı 17 maçın sadece 3'ünü kazanabilen Göztepe, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi. Deplasmanda Trabzonspor'u 2-1, Ankaragücü'nü 3-0 ve Medipol Başakşehir'i 2-0 yenebilen Göz-Göz, Konyaspor ve Bursaspor'la berabere kaldı. Dışarıda rakip ağları 13 kez sarsan Göztepe kalesinde ise 22 gol gördü.