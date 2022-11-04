Göztepe, Samsunspor maçına tam kadro çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle alt sıralardan uzaklaşıp Play-Off hattıyla arasındaki puan farkını 2'ye indiren Göztepe , bu hafta Yılport Samsunspor deplasmanına uzun süre sonra tam kadro çıkacak. Sezon başından beri sakatlıklar ve cezalar nedeniyle bir türlü tam kadro olamayan sarı-kırmızılılarda Emre Çolak'ın 3 maçlık cezası da bitti. Tecrübeli futbolcu Samsun sınavında sahadaki yerini alabilecek.

Play-Off hattına yerleşen formda rakibini dış sahada yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Göztepe, kazanırsa bu yıl ilk kez 3'te 3 yapacak. Ligde art arda Play-Off ve şampiyonluk hattında yer alan Samsunspor (D), Ankara Keçiörengücü ve Eyüpspor'la (D) oynadıktan sonra Altay derbisine çıkacak sarı-kırmızılı ekip, zorlu periyodu maksimum puanla geçmeyi istiyor.