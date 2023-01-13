Göztepe, Sakaryaspor maçına odaklandı

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 24 puanla 11'inci basamakta tamamlayan Göztepe , yarın ikinci devrenin ilk haftasında evinde Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Göztepe taraftarı ceza nedeniyle tribündeki yerini alamayacak, konuk Sakaryasporun taraftarı ise yüzde 30 kontenjanla maçı izleyebilecek.

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istediklerini belirtti. Sakaryaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade eden Özkayımoğlu, "Sakaryaspor da tıpkı bizim gibi Play-Off potasını hedefliyor. İki önemli camianın maçı çok heyecanlı geçecek" dedi.