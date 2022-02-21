Göztepe , son lig maçında Hatayspor'a 2-1 yenildi. Bu, son haftalarda İzmir ekibi son haftalardaki en vasat oyununu oynadı. Nwobodo'nun orta sahaya dönmesi ve Arslanagic'in arkada olması El Maestro'yu sevindirecek. İngiliz teknik direktör normalde rakibin yarı sahasında oyunu kontrol eden tarafını tercih etse de, hedef oyuncular olarak Akbunar ve Ndiaye ile çok daha temkinli bir yaklaşım ve hızlı ayak oyununu benimsemesini bekleyebiliriz.

Galatasaray , Kayserispor ile son maçta berabere kaldı. Şans üstüne şans yarattılar, ancak bazı yetersizlik nedeniyle bir kez daha üç puan alamadılar. Ancak bu, Torrent'in Galatasaray'da tarihteki en kötü başlangıcı yaptığı gerçeğini değiştirmiyor ve bir grup taraftar hala Fatih Terim'in görevden alınmasına öfkeli. Galatasaray'ın bu deplasman maçında fırsat yakalamasını beklerken takımın son vuruşlarda daha becerikli olması gerekiyor.

Ligde zor günler geçiren iki ekibin mücadelesinde Göztepe'nin coşkulu taraftarları önünde avantaja sahip olacakç İzmir ekibinin bu maçta en az bir puan almasını bekleyebiliriz.