Göztepe sağlık kontrolünden geçti 

İZMİR, (DHA)

Süper Lig 'de 2021-2022 sezonunun hazırlıklarına başlayan Göztepe 'de futbolcular kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Sarı-kırmızılı futbolcuların sezon öncesi rutin olarak gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, ortopedi, göz ve diğer branşlarda muayeneleri ile EKO, Efor, solunum ve fonksiyon testleri yapıldı. Futbolcuların ve teknik heyetin sağlık kontrolleri 3 gün sürecek.

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