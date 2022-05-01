Göztepe-Rizespor maçı (CANLI)

Spor Toto Süper Lig 'in 35. haftasının kapanış maçında TFF 1.Lig'e düşmesi kesinleşen Göztepe ile kümede kalma şansı mucizelere bağlı olan Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadelenin hakemi Volkan Bayarslan ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

Göztepe-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gürsel Aksel Stadyumu'nda 20.30'da başlayacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. beIN Sports 2'den naklen ekranlara gelecek karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detayları fanatik.com.tr'de olacak.

Göztepe-Rizespor 11'ler:

Göztepe: Piric, Murat, Atakan, Kahraman, Moubandje, Yalçın, Tijanic, Baku, Halil, Jahovic, Lourency

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han, Eren, Phiri, Gedson, Sabo, Yusuf Sarı, Cisse, Bolasie