İZMİR, (DHA)

SÜPER Lig'de ilk 3 maçta Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilip Yukatel Denizlispor'la golsüz berabere kalan 1 puana sahip düşme potasındaki Göztepe, yarın üst sıralarda yer alan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'nda Abdulkadir Bitigen'in görev alacağı karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ve gol atamayan tek takım olan Göz-Göz'de sakatlıkları süren stoper Wallace Reis ile golcü Cameron Jerome mücadelede forma giyemeyecek. İzmir ekibinde transferin son gününde kadroya dahil edilen orta saha Marcio Mossoro, forvet Stefano Napoleoni ile stoper Atınç Nukan, Teknik Direktör Tamer Tuna'nın şans vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Sezona kötü bir başlangıç yaptıklarını ancak milli arada eksiklerini kapattıklarını ifade eden Tamer Tuna, Rize'ye mutlak galibiyet için gittiklerini söyledi. Yeni transferlerin takıma katılıp adaptosyon sorununu aşmasıyla seviyeyi yukarı çekeceklerine inandığını dile getiren genç teknik adam, "Hem oyun hem de oyuncu bazında gelişmeler gösterdiğimizi düşünüyorum. Çaykur Rizespor'u yenerek geride kalan ilk 3 haftayı hafızamızdan sileceğiz. Süper Lig'de kesinlikle kolay maç yok, bunun farkındayız. Ancak bu ligde kimse yenilmez değildir. Sadece en iyi şekilde konsantre olacağız ve kazanmak için 90 dakika mücadelemizi vereceğiz. Önemli bir sürece giriyoruz" yorumunu yaptı.

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Eren