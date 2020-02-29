Hücum futbolunu takıma aşılamaya çalışan genç teknik adam, çalışmalarının karşılığını aldı. Göztepe, Palut yönetiminde sadece 17. haftada 1-0 yenildiği Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ağları havalandıramadı.

Palut'la 12 müsabakada 20 gol atan Göztepe maç başına 1.6 gol ortalaması yakaladı. Göz-Göz, eski çalıştırıcısı Tamer Tuna döneminde ise 9 maçta 8 gol atabilmişti. İlhan Palut'la 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar 20 puan topladı. Bu süreçte takımın en skorer oyuncusu Serdar Gürler oldu. Kanatlarda görev yapan deneyimli futbolcu, Tamer Tuna döneminde siftah dahi yapazken, İlhan Palut'un dümene geçmesiyle 6 defa rakip fileleri sarstı.

DHA