Göztepe nereden nereye!

Tam 14 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de 2017-18 sezonun 26'ncı haftasını 40 puanla 7'nci sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için oldukça umutlanmıştı. Avrupa barajıyla arasında sadece 2 puan fark bulunan Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde sezonu 6'ncı sırada tamamlayıp Avrupa'nın kapısından dönmüştü.

Bu sezon yine aynı başarıyı bekleyen taraftarlar 26 hafta geride kaldığında büyük hayal kırıklığı yaşadı. İnişli çıkışlı grafik ortaya koyan Göztepe, 26 karşılaşma sonunda sadece 27 puan topladı ve 16'ncı sırada yer aldı. Özellikle ikinci yarıda büyük düşüşe geçen İzmir ekibi sadece evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup edebildi. İkinci devrede Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Kayserispor ve Trabzonspor maçlarını kaybedip, Kasımpaşa ve Konyaspor'la berabere kalan Göztepe, kalan 8 maçta kümeye tutunmak için kenetlendi.

Sezon başında Bayram Bektaş'ı takımın başına geçirenardından Kemal Özdeş'le sözleşme imzalayan Göztepe alınan kötü sonuçların ardından, geçen sezonki başarının mimarlarından Tamer Tuna'yı bir kez daha göreve getirdi. Tamer Tuna ile 3 maça çıkan Göztepe, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Kalan maçlarda Akhisarspor, Ç.Rizespor (D), Erzurumspor, Başakşehir (D), Antalyaspor, Sivasspor, Bursaspor (D) ve Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar korkulu rüya görmek istemezken, Tamer Tuna ligde kalacaklarına emin olduğunu yineledi.