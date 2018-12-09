Göztepe ne atıyor ne de puan alabiliyor

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Demir Grup Sivasspor’a 4-0 mağlup olan Göztepe, üst üste 4. maçını da kaybetti.

Ligde en son 11. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup eden Göztepe, sonra çıktığı 4 maçta sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-1, Medipol Başakşehir’e 2-0, Antalyaspor’a 1-0 ve dün de Demir Grup Sivasspor’a 2-0 yenildi. Ligde 11. haftada 8. durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, 15. haftanın ardından kendisine 12. sırada yer buldu.

Üst üste 4. maçından yenilgiyle ayrılan sarı-kırmızılı ekip liglerde en son 1. Lig’de mücadele ettiği 2015-2016 sezonunda son 4 haftada sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

- Gol de atamıyor

Göztepe, Demir Grup Sivasspor maçıyla üst üste 3. maçında gol sevinci yaşayamadı. Son golünü 2-1 yenildiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında kaydeden sarı-kırmızılı ekip Medipol Başakşehir, Antalyaspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol bulamadı. İzmir temsilcisi bu sezon ligdeki 15 maçın 6’sında gol üretemedi.

Sarı-kırmızılı ekipte Andre Casto ve Andre Poko’nun ardından kırmızı kartla cezalandırılan 3. futbolcu Kadu oldu. Brezilyalı stoper gelecek hafta forma giyemeyecek.

Ligde 14 Aralık Cuma günü Bursaspor’u konuk edecek Göztepe, 22 Aralık Cumartesi günkü MKE Ankaragücü deplasmanı ile ilk yarı maçlarını tamamlayacak.

AA