Göztepe, Nazilli Belediyespor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Nazilli Belediyespor’u konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri’ndeki antrenmanda, sarı-kırmızılı futbolcular ısınmanın ardından pas çalıştı. Antrenman hücum varyasyonlarıyla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Adama Traore ve Hakan Çinemre’nin katılmadığı antrenmanda, Deniz Kadah, Kerem Atakan Kesgin ve Lamine Gassama takımdan ayrı çalıştı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, idmanın ardından tesislerde kampa girdi.
AA