Göztepe moral arıyor

Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe, lider Alanyaspor’u konuk edecek. Yarın saat 16.00’da Gürsel Aksel Stadyumu’nda başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Göztepe özlemi bitirmek için sahada

Süper Lig’de sezona sahasında aldığı 5-1’lik Denizlispor galibiyetiyle başlayan Göztepe, bu maçtan sonra oynadığı 5 müsabakada galibiyete hasret kaldı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’la 1-1, 3. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 2-2 ve 4. haftasında deplasmanda Başakşehir’le 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, 5. haftada sahasında Fenerbahçe’ye 3-2 yenilerek ilk mağlubiyetini almıştı. Geçtiğimiz haftaysa deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Göztepe’de 3 puan özlemi 5 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar, ligde lider konumunda bulunan Alanyaspor’u mağlup ederek hem çıkış yapmak hem de 3 puan özlemini bitirmek istiyor.

Yarın oynanacak maçta Göztepe’de Alparslan Öztürk, Napoleoni ve Batuhan Kırdaroğlu’nun forma giymesi beklenmiyor.

İHA