Göztepe, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Ligde dün ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran sarı-kırmızılı ekip, MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması ile antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı oyuncular, hazırlıklarına 11 Mart Perşembe günü devam edecek.