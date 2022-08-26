Göztepe, Mesut Kesik’i kiralık olarak kadrosuna kattı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hertha BSC II takımından gurbetçi oyuncu Mesut Kesik’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.
Göztepe , 19 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Mesut Kesik’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Hertha BSC II takımından gurbetçi oyuncu Mesut Kesik’i kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 19 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı. Göztepe, Mesut Kesik’e “Hoş geldin” derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.
Futbola, Hertha BSC altyapısında başlayan ve Hertha BSC II takımında oynayan Mesut Kesik, U19 Almanya Milli Takımı'nda da forma giydi.
İHA