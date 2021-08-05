Göztepe - Menemenspor maç sonucu: 3-2

Süper Lig temsilcisi Göztepe , TFF 1. Lig ekibi Menemenspor’la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Adnan Süvari Tesisleri’nde seyircisiz oynanan müsabakanın ilk yarısını Göztepe, Yalçın Kayan’ın golüyle 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarıda Makana Baku ile farkı 2’ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Toni Gomis’in golüne engel olamadı.
Lourency ile farkı tekrar 2’ye çıkaran Göztepe, Ahmet Sagat’ın kaydettiği gole rağmen müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Göztepe’de Beykan Şimşek’in kullandığı penaltıda Menemenspor kalecisi Amir Güren gole izin vermedi.