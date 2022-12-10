Göztepe-Manisa Futbol Kulübü maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Adanaspor'la 2-2 berabere kalan Göztepe , cezası nedeniyle seyircisiz çıktığı maçta evinde Manisa Futbol Kulübü'nü 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü 31'inci dakikada Tijanic kaydetti. Göztepe bu sonuçla 21 puana çıkıp Play-Off için umutlandı. Manisa FK ise 24 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar:

17'nci dakikada Yasin'in ortasında Atınç topu kafayla indirdi. Emir'in yaptığı vole vuruşta top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

31'inci dakikada Göztepe'nin golü geldi. Göztepe'de Yasin'in kullandığı serbest atışta seken topu Kvasina kaleye gönderdi, top direkten döndü. Ardından Palmer bu kez kaleyi yokladı, yine gole direk izin vermedi. Topla buluşan Tijanic bu defa şansını yokladı ve sağ ayağı ile topu köşeye gönderdi: 1-0.

52'nci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Kvasina, Birkan'ı çalımlayıp şutunu çekti. Ancak, savunma oyuncusu Çağrı son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

58'inci dakikada bu kez konuk Manisa FK gole yaklaştı. Gakpa'nın ortaladığı topa Ayberk kafayı vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, kazanan ev sahibi Göztepe oldu.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Ozan Ergün, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

GÖZTEPE: Ekrem - Emir, Atınç, Arslanagic, Tarık, İsmail, Yalçın (Dk. 85 Tuğbey), Tijanic, Palmer, Yasin (Dk. 76 Atanga), Kvasina (Dk. 57 Ali Akman)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan - Muhammet Taha, Ba, Ayberk, Çağrı, Stark (Dk. 46 Gakpa), Burak, Diallo, Prib (Dk. 86 Arda), Batuhan, Mehmet (Dk. 59 Selim)

GOL: Dk. 31 Tijanic (Göztepe)

SARI KART: Burak (Manisa FK)

DHA